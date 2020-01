Cierra primera jornada de juicio político a Trump

Washington, EE.UU. – Los congresistas demócratas encargados de presentar la acusación en el juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, concluyeron este miércoles su primera jornada de argumentos, mientras los republicanos siguen reacios a permitir nuevos documentos o testigos.

Los siete legisladores designados como fiscales del proceso contra el mandatario republicano expusieron parte de la evidencia recopilada en la investigación, en ese órgano legislativo, sobre las interacciones de Trump con Ucrania.

El mandatario está acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso, tras presionar a Kiev para que abriera dos pesquisas que lo habrían favorecido políticamente en las elecciones de noviembre próximo.

De acuerdo con el el legislador que encabeza el grupo de demócratas, Adam Schiff, un jurado imparcial votaría para destituir a Trump después de escuchar el caso en su contra.

