Chalecos amarillos continúan su movilización en Francia

Francia. – El movimiento de los Chalecos Amarillos prevé su bado 59 consecutivo de manifestaciones en ciudades francesas para reclamar mejoras sociales al gobierno de Emmanuel Macron.

Si bien es cierto que llega al fin del 2019 muy debilitado en su poder de convocatoria respecto a sus inicios, también lo es que miles de integrantes mantienen las movilizaciones con el típico atuendo, además de pancartas, banderas y peculiares cantos.

Durante todo el año, no cesaron los llamados a la dimisión de Macron y la denuncia de la violencia policial desde el movimiento que comenzó sus marchas en noviembre del pasado año en rechazo al alza en los impuestos a los combustibles.

En varias de las jornadas de marchas la violencia estuvo presente, con choques con la policía y arrestos, unas veces atribuida al bloque negro, que se infiltra en las manifestaciones y genera disturbios.

