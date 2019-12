Cerrada a los manifestantes Plaza de la Dignidad en Chile

Chile. – La Plaza Baquedano, de Santiago de Chile, bautizada como Plaza de la Dignidad tras el estallido social del 18 de octubre, fue cercada totalmente para impedir que la población se manifieste en el lugar.

La explanada se convirtió en el centro neurálgico de las manifestaciones populares, particularmente los viernes, la última de ellas hace una semana, cuando se colmó de público para asistir a un Concierto por la Dignidad, de los grupos Inti Illimani, Los Bunkers e Illapu.

La cantata se celebró a pesar de que fue prohibida por la Intendencia Metropolitana, que ya esta semana anunció que habría tolerancia cero contra los manifestantes.

Ahora el intendente Felipe Guevara anunció que tanto la Plaza Baquedano, como los sectores adyacentes del Parque Forestal, el Parque Bustamante y Pío Nono, quedaron totalmente copados, incluyendo una cerca al perímetro donde se levanta el monumento al general Manuel Baquedano.

