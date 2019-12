Celebra Ralph Gonsalves aniversario de la Revolución Cubana

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, participó en un fraternal encuentro con los colaboradores cubanos en esa nación, que sirvió para celebrar el advenimiento del 2020 y el aniversario 61 del triunfo de la Revolución Cubana.

Gonsalves hizo un recuento de la colaboración de Cuba con su país, y agradeció al Comandante en Jefe Fidel Castro y al General de Ejército Raúl Castro su permanente solidaridad con todas las naciones caribeñas.

Además, reiteró los indestructibles lazos de amistad entre ambos pueblos y deseó un año con éxitos colectivos, personales y familiares, informó la embajada de Cuba en San Vicente y las Granadinas.

El embajador de Cuba, José Manuel Leyva, agradeció las palabras de Gonsalves en el encuentro, donde destacó la labor del personal cubano en ese país y reiteró la voluntad de profundizar los nexos.

