Casi controlada la Covid-19 en Wuhan

Wuhan, China. – La propagación de la enfermedad Covid-19 fue básicamente frenada en la provincia de Hubei y en su capital, Wuhan, afirmó el presidente chino, Xi Jinping, durante una inspección al trabajo de prevención y control epidémico en esa ciudad, reportó Telesur.

La visita de Xi Jinping coincide con el anuncio de nuevas cifras del ministerio de Sanidad del gigante asiático, con solo 19 casos nuevos en las últimas 24horas.

Se trata de una importante caída en relación a los centenares de contaminaciones diarias durante el mes de febrero y una muestra de que las drásticas medidas adoptadas por China están dando resultado.

El mandatario del país asiático sostuvo que tras un duro trabajo, la situación en Hubei y en Wuhan ha experimentado cambios positivos con progresos importantes, pero advirtió que la tarea de la prevención y el control sigue siendo ardua.

