Canciller de Rusia se reunirá con su homólogo cubano

Moscú, Rusia. – El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov visitará a Cuba el próximo 5 de febrero como parte de un periplo que también lo conducirá a México y Venezuela, confirmó en la red social Twitter Gerardo Peñalver, embajador de la isla en Moscú.

Canciller de Rusia Serguei Lavrov y su homólogo Bruno Rodrígue se reunirán en Santiago de Cuba el 5 de febrero. Este año conmemoramos el 60 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, escribió en la red social el representante cubano.



Este año La Habana y Moscú conmemoran 60 años de relaciones diplomáticas y comerciales, intercambios estos últimos que en la actualidad mantienen un ritmo creciente, con colaboración rusa en la modernización del transporte ferroviario, el sector energético y otras ramas de la economía cubana.

Además de su encuentro en Santiago de Cuba con el canciller cubano, Serguéi Lavrov desarrollará visitas a México y Venezuela.

