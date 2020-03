Califican de incompetente a Trump ante el coronavirus

Washington, EE.UU. – Análisis de expertos sobre la propagación de la epidemia del coronavirus en Estados Unidos califican hoy de incompetente al presidente Donald Trump.

Según informes de prensa locales señalan que el gobernante es una amenaza para la salud pública al enfrentar el flagelo con incredulidad y completa irresponsabilidad al aparecer en la televisión del país sin aportar programas o soluciones a la epidemia.

Muchos cuestionan las palabras del mandatario al asegurar que el virus está muy controlado en su país, cuando anteriormente el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeran que la propagación del Covid-19 era inevitable.

Expertos aseguran que el presidente Trump está cayendo en una trampa al subestimar la escala de lo que va a venir muy pronto, minimizando el peligro, y ocultando información.

