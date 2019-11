Avanzan en Venezuela diálogos con la oposición

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó los avances del diálogo con diversos sectores de la oposición, para buscar una salida negociada a la crisis política existente en ese país.

Tras un encuentro sostenido la víspera entre representantes de ambas partes, el ministro de Comunicación e Información, reportó avances vertiginosos de la Mesa de Diálogo Nacional para dar respuesta al pueblo venezolano.

El integrante de la delegación gubernamental en el proceso, aseveró que en las conversaciones se sientan las bases para lograr un verdadero proceso de reconciliación y de fortalecimiento de la institución democrática, en un clima de respeto a la soberanía y a la independencia de Venezuela.

Desde el Palacio de Miraflores, el titular mencionó los acuerdos parciales en torno a la constitución de un nuevo Consejo Nacional Electoral, con miras a las elecciones parlamentarias del próximo año.

