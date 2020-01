Auguran victoria del MAS en elecciones bolivianas

Buenos Aires, Argentina. – El expresidente Evo Morales aseguró que el partido Movimiento Al Socialismo vencerá en las elecciones generales de Bolivia del próximo 3 de mayo y recuperará la patria.

Morales compartió el resultado de una encuesta que otorga a los candidatos de esa organización política el 26 por ciento de la intención de voto y solo 12 por ciento a la golpista y ahora candidata, Jeanine Áñez.

Áñez mantiene al país andino en una crisis ministerial tras pedir este domingo la renuncia de su gabinete debido a la dimisión irrevocable de la titular de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien alegó que el gobierno golpista de Bolivia perdió sus objetivos, puso a un lado el mandato del pueblo y en nada ha ayudado a reconstruir la democracia.

Las críticas a la presidenta de facto por lanzarse como candidata para los comicios generales de mayo se enfocan además en que varias veces aseguró que no se postularía.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.