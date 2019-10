Arrecia el bloqueo contra Venezuela

Caracas, Venezuela. – La refinería Nynas, copropiedad de Petróleos de Venezuela y la finlandesa Neste Oil, suspenderá la compra de crudo venezolano debido a las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos al país suramericano.

La firma trabajaba desde enero pasado bajo una licencia especial, suspendida la semana pasada por el Departamento del Tesoro estadounidense que le prohibió la compra de crudo o derivados de origen venezolano.

A propósito, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió la política de falsas noticias sobre su país de los medios europeos sin tomar en consideración el bloqueo estadounidense, que supone la violación de los derechos humanos de 30 millones de venezolanos.

Arreaza insistió en que el propósito de las sanciones como la impuesta a la firma Nynas es impedir a Venezuela usar el sistema financiero internacional para proveer a su pueblo de alimentos, medicinas y productos básicos.

