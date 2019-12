Arrancan debates para posible juicio contra Trump

Washington, EE.UU. – El mandatario estadounidense Donald Trump rechazó hoy el posible juicio político en su contra, porque según él, el proceso de su destitución está coordinado por la izquierda y no ha cometido ningún delito por el que pueda ser sancionado.

Este miércoles la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, que cuenta con mayoría demócrata, inició el debate sobre el juicio político contra el inquilino de la Casa Blanca.

Speaker Nancy Pelosi: “It is a matter of fact that the president is an ongoing threat to our national security and the integrity of our elections—the basis of our democracy.” https://t.co/hGjla0XsST pic.twitter.com/Egx4KF86Gn

— ABC News (@ABC) December 18, 2019