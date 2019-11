Anuncia senadora opositora que asumirá la presidencia de Bolivia

La Paz, Bolivia. – La opositora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, anunció que asumirá la Presidencia de Bolivia, tras la renuncia hoy del presidente Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García y de la presidenta y el primer vicepresidente de esa cámara.

Estaré el lunes en La Paz para asumir la responsabilidad, y convocar a nuevas elecciones, declaró Áñez a la televisión privada Unitel.

Entretanto, manifestantes leales a Evo Morales se enfrentan en la capital boliviana y en la ciudad de El Alto con facciones de la Policía desleales al mandatario.

Los partidarios de Evo han levantado barricadas, y los agentes les lanzan gas lacrimógeno, mientras grupos derechistas ocupan plazas de La Paz, y ahorcaron muñecos que identifican con dirigentes del Movimiento al Socialismo.

