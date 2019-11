Aerolínea Avianca cede ante presiones de Trump

Bogotá, Colombia – La aerolínea colombiana Avianca recién anunció que, a partir del próximo 15 de enero, suspendería los vuelos directos entre El Salvador y Cuba para evitar conflictos con el Gobierno de Estados Unidos.

La suspensión de esa ruta de Avianca, que además era la única que unía de forma directa a ambos destinos, ratifica que el bloqueo estadounidense contra nuestra nación afecta a terceros países.

El encargado de Asuntos Políticos y Diplomáticos de la embajada cubana en El Salvador, Abel Bárzaga, aseguró que esa decisión afecta negativamente al turismo salvadoreño, pero también a la comunidad cubana en El Salvador y a sus familias.

El diplomático también señaló que la medida echa por tierra la versión de que el bloqueo es un asunto bilateral entre Estados Unidos y Cuba, y evidencia las intenciones del Gobierno de Trump de poner obstáculos para aislar a la Isla y frenar el desarrollo de su turismo.

