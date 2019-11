Acuden uruguayos a segunda vuelta en elecciones presidenciales

Montevideo, Uruguay. – Desde horas tempranas de este domingo, los uruguayos acuden a los centros de votación para decidir en segunda vuelta, quién asumirá la presidencia del país hasta 2025.

En los comicios de este domingo quedará definido quién será el sucesor del presidente Tabaré Vázquez y la continuidad o no del Frente Amplio en el poder desde 2005.

Compiten en estos comicios de segunda vuelta en Uruguay, el opositor de centro derecha Luis Lacalle Pou, que cuenta con el apoyo de otros cuatro partidos opositores, y el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez.

Los sondeos arrojan que Lacalle, abogado de 46 años, es favorito con una intención de voto entre el 49 y 51 por ciento, mientras Martínez, ingeniero de 62 años y quien fuera intendente de Montevideo y Ministro de Industria, recoge un 44 por ciento.

