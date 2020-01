Abogan por el respeto al derecho internacional en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El delegado venezolano Julio Chávez, aseguró hoy que el Encuentro Mundial contra el Imperialismo permitirá la construcción de una plataforma unitaria de lucha para exigir el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos.

El miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela afirmó que el evento resulta propicio para reclamar el respeto al derecho internacional, así como al principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados.

Desde el Hotel Alba Caracas, Julio Chávez explicó que los participantes nacionales e internacionales en el encuentro trabajan en función de acordar un mecanismo de articulación e integración para construir un sistema de medios alternativos que pueda enfrentar con éxito la campaña mediática mundial.

Enfatizó en la necesidad de que los pueblos se coloquen a la vanguardia de la lucha antiimperialista en este 2020.

