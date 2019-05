Primero de Mayo con todos, y para el bien de todos

Es Primero de Mayo, día de fiesta en Cuba, de participación consciente y compromiso popular con la Revolución, de unidad y motivaciones, de desfiles coloridos y compactos.

Con alegría; así celebramos el Día Internacional de los Trabajadores, fecha de homenaje mundial a líderes ejecutados en 1886 en Estados Unidos bajo falsas y amañadas pruebas.

En Cuba, no demandamos la jornada laboral de 8 horas. Marchamos por las distintas plazas del país en desfiles de significación y pujanza, como muestra fehaciente de nuestra Unidad, Compromiso y Victoria.

Y no solo desfilan los trabajadores, sino el pueblo en general que ratifica una vez más su apego a las más puras tradiciones obreras, y fidelidad a la historia construida, esa que no olvidaremos jamás.

Jóvenes y no tan jóvenes estuvieron hoy en las plazas de todo el país, reafirmando que aquí, en Cuba, somos continuidad y la Revolución sigue su camino irreversible, a pesar del bloqueo y la Ley Helms Burton.

Es día de júbilo, de movilización popular, de unidad en torno a nuestros líderes, y de homenaje eterno al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Jornada de solidaridad con Venezuela y Nuestra América ante la arremetida imperial, de recordación a los dirigentes obreros, de reafirmar nuestras conquistas y asumir los nuevos retos.

Primero de Mayo es, también, incentivo para fortalecer la economía, avanzar, erradicar errores e imperfecciones, afrontar las dificultades, y demostrar que del trabajo saldrán todas las soluciones, no para unos pocos, sino con todos y para el bien de todos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.