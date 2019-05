Disfruta la vida sin fumar

La epidemia mundial de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600 mil son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno.

Cercanos al Día Mundial sin fumar, que se celebra cada 31 de mayo, la Jefa del Programa Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo en Cuba, doctora Elba Lorenzo, dijo a Enfoque que las actividades que se realizan son una oportunidad para concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno, así como para disuadir de su consumo en cualquiera de sus formas.

Destacó que el Día Mundial Sin Fumar 2019 se centrará en “el tabaco y la salud pulmonar” y contribuirá a concienciar sobre las consecuencias negativas para la salud pulmonar de las personas que fuman, y el papel fundamental que desempeñan los pulmones para el bienestar de todos.

El consumo de tabaco pone en peligro la salud pulmonar de todas las personas por ser la principal causa de cáncer de pulmón y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aseguró al espacio sabatino Enfoque, la Jefa del Programa Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo en Cuba, doctora Elba Lorenzo.

A pesar de las sólidas pruebas de los daños del tabaco, responsable de más de dos tercios de las muertes por cáncer pulmonar en todo el mundo, señaló la experta que el potencial del control del tabaquismo para mejorar la salud pulmonar sigue siendo subestimado.

Agregó que es por ello que con la celebración del Día Mundial Sin Fumar, el venidero 31 de mayo, se proponen incentivar la movilización de la comunidad en realizar actividades e iniciativas para promover su propia salud y protegerse de los daños causados por el tabaco.

