La Habana, Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el Primer Ministro Manuel Marrero, se reunieron con integrantes de la brigada médica Henry Reeve, tras cumplir la cuarentena luego de su regreso de Italia.



El encuentro se produjo en medio del recrudecimiento de la campaña impulsada por Estados Unidos para desacreditar la labor solidaria de la isla, que presta ayuda a las naciones afectadas por el virus Sars CoV-Dos.



Diaz-Canel , colocó en su cuenta de Twites un enlace con un artículo que publicó hoy el diario Granma, en el que el ensayista y periodista cubano Enrique Ubieta destaca la vocación humanitaria que sustenta el prestigio y la formación de los trabajadores de la Salud cubanos.



La solidaridad no es un lujo en una Revolución: es su esencia. Y si no se desborda, si no se expresa lo mismo dentro que fuera de sus fronteras, no es solidaridad, ni es Revolución, apuntó Ubieta.