Exitosa jornada electoral en Cuba (+Video)

La Habana, Cuba. – Este 11 de marzo, Cuba vivió una jornada electoral exitosa, con la masiva asistencia de nuestro pueblo a las urnas, para elegir los diputados al Parlamento y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Así lo aseguró a la prensa la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, quien informó que hasta las cinco de la tarde del domingo ejercieron el derecho al voto 6 963 028 cubanos.

Significó que esa cifra representa el 78,57 por ciento del total de convocados a las urnas y anunció que los resultados preliminares de las elecciones serán dados a conocer este lunes en conferencia de prensa.

Balseiro Gutiérrez detalló que las provincias con mejores porcentajes de votación eran, hasta las cinco de la tarde del domingo Mayabeque, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Granma.

La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, señaló a la prensa que la ocurrencia de lluvias en varios puntos de la geografía nacional conllevó a la extensión del horario de cierre de los colegios hasta las siete de la noche en 41 municipios.

Destacó que las precipitaciones no impidieron el flujo de personas a las urnas desde bien temprano y se garantizaron el plan de aseguramiento, comunicaciones y transporte en los 24 470 colegios electorales existentes en toda la Isla.

Balseiro Gutiérrez puntualizó que las más de 200 mil autoridades electorales desempeñaron su función, y se evidenció el apoyo de los cubanos al proceso electoral.

Una fiesta electoral de todo el pueblo vivimos este 11 de marzo, concluyó en diálogo con la prensa.

(Visited 1 times, 116 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.