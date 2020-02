Voluntad de Cuba en apoyo a los más necesitados

La Habana, Cuba. – La sociedad cubana trabaja por ser una Sociedad Educadora en la que sentimientos de solidaridad y de apoyo a los más necesitados primen sobre el egoísmo, el consumismo y la opresión, afirmó Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación.

Agregó en el Congreso Internacional Universidad 2020 que solo la voluntad de los gobiernos y la comprensión por la sociedad de trabajar y pensar unidos harán posible que se cumplan las metas educativas de la Agenda 2030.

Entre los temas analizados en el Congreso sobre estudios superiores destaca el papel de las instituciones académicas para el desarrollo sostenible: retos y perspectivas, así como la gestión y vinculación universidad-empresa en Cuba.

Este último trabajo promueve el intercambio de experiencias en temas relacionados con las universidades y los sectores productivos.

El consumo se ha convertido en una religión, mientras que el modelo extrae-produce-descarta, lleva a la humanidad al abismo, afirmó el teólogo brasileño Frei Betto, en el Congreso Universidad 2020.

Precisó que los objetivos de desarrollo sostenible afirman que se puede erradicar la pobreza en todas sus formas hacia 2030 y agregó que el crecimiento económico global es una gigantesca tarea.

También el politólogo argentino Atilio Borón alertó sobre la tendencia a una desigualdad creciente y lamentó que pocos académicos tomaran como tema de estudio el fracaso del modelo neoliberal.

El intelectual abogó por la necesidad de fomentar agendas académicas destinadas a resolver problemas sociales, principalmente en la región latinoamericana, priorizando estos proyectos sobre aquellos propios de naciones que ponderan la competencia de mercado.

