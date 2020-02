Universidad y desarrollo sostenible

La Habana, Cuba. – Sobre los diversos procesos de fortalecimiento de la identidad comunitaria a través de proyectos de extensión universitaria, debatieron los delegados del Congreso Internacional de Educación Superior que finaliza hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana.

La Rectora de la Universidad Autónoma de Nicaragua, Ramona Rodríguez, destacó en los debates el papel de los educadores como facilitadores de los procesos de transformación social, en pos del desarrollo sostenible de la región latinoamericana.

Los retos de la Agenda 2030 y el papel de las universidades en lograr un acercamiento entre las comunidades fueron algunas de las ideas que destacaron en los debates.

Otros temas tratados en la agenda de Universidad 2020 fueron el desarrollo de programas educativos de adultos mayores y las experiencias de los Centros Universitarios Municipales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.