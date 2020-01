Universidad de Guantánamo celebra sus cuarenta años

Cuba. – La Universidad de Guantánamo se alista para celebrar sus 4 décadas de fundada y se ratifica entre las mejores del país por 5 años consecutivos.

La campaña por este aniversario arrancó en marzo del último año, multiplicando acciones en las tres sedes universitarias locales y sus centros municipales con actividades político-culturales, tareas de apoyo a la construcción y la cosecha cafetalera.

El campus guantanamero, también conocido como Casa de Ciencia y Progreso, aúna una treintena de carreras donde se destacan las Ciencias Pedagógicas, y la Cultura Física, todas adscritas al Ministerio de Educación Superior.

La Universidad de Guantánamo tiene entre sus objetivos potenciar varias líneas de investigación, dirigidas a favorecer la producción de alimentos, el desarrollo energético, biotecnológico y ambiental, la informatización de la sociedad.

