Solo una convocatoria para pruebas de ingreso

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Educación Superior reiteró que cuando la situación epidemiológica lo permita, en Cuba solo se realizará una sola convocatoria de exámenes de matemática, español e historia para ingresar a la universidad, y precisa que la extraordinaria será 30 días después para los ausentes por razones muy justificadas.

Agrega que se efectuarán 3 otorgamientos: para los que aprueben los exámenes de ingreso, para los que no aprobaron y para los de preuniversitario que no se presentaron a las pruebas.

Explica el ministerio de Educación Superior que hay carreras para todos, incluso programas de ciclo corto, y aclaró que se mantendrá la prioridad de la entrega de acuerdo con el mejor derecho.

Subraya que a los alumnos que realizaron el décimo segundo grado en los colegios universitarios se les otorgarán las carreras 15 días antes de los exámenes de ingreso.

