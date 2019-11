Reinaugurarán Escuela Primaria en óptimas condiciones

La Habana, Cuba. – Luego de sufrir los embates del tornado de enero último, la Escuela Primaria Raúl Cepero Bonilla, del municipio capitalino de Diez de Octubre, reabrirá sus puertas este mes, tras una reparación integral en saludo al aniversario 500 de la fundación de La Habana.

Danne Montoto Antigua, directora del plantel, informó a nuestra emisora que el costo de la reconstrucción ascendió a más de 700 mil pesos, e incluyó ventanas, puertas, el asfaltado del patio interior para la realización de la Educación Física, el mobiliario, la pintura y las luminarias.

Subrayó que la Escuela Primaria Raúl Cepero Bonilla, cuenta con una matrícula de 176 alumnos, que son atendidos por 18 maestros.

Dijo Danne Montoto Antigua, que el plantel cuenta con la base material de estudio adecuada, y destacó la colaboración de la familia y la comunidad en la terminación del centro.

Tras los daños causados por el Tornado, la Escuela Especial de Conducta Seguidores de Camilo, del municipio capitalino de Diez de Octubre, reabrirá sus puertas este mes en saludo al aniversario 500 de la fundación de La Habana.

Niurka González, jefa de esa enseñanza en esa región, expresó a Radio Reloj, que el Centro Especializado en Servicios a la Educación, tiene 11 alumnos hasta los 18 años de edad, quienes son atendidos por especialistas que tratan diferentes discapacidades o alteraciones del comportamiento.

Precisó que la Escuela Especial Seguidores de Camilo, recibió una reconstrucción en puertas, ventanales y la cerca perimetral, así como en otros objetos de obra, que mejoran las condiciones del centro.

Niurka González dijo que la restauración del plantel favorece un mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

