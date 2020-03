Reconocen fortalezas de la Escuela Pedagógica de Guantánamo

Guantánamo, Cuba. – Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación de Cuba destacó en la provincia de Guantánamo la calidad docente de la Escuela Pedagógica de ese territorio oriental, una de las mejores del país.

Durante el Claustro correspondiente al segundo semestre del presente curso escolar, la titular del sector afirmó que entre las fortalezas de ese centro sobresalen la estabilidad del Consejo de Dirección y el completamiento de la cobertura docente.

Asimismo, Velázquez Cobiella elogió la calidad del claustro docente de la Escuela Pedagógica de Guantánamo, compuesto por 205 maestros, de ellos 80 máster y 12 en formación doctoral.

Llamó además, a una constante superación profesional, así como la sistematicidad en los análisis de las deficiencias y la interacción con la familia, lo cual repercutirá en el incremento de la calidad de las clases.

