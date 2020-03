Matemáticos cubanos se preparan para festejar su día

La Habana, Cuba. – La Unión Internacional de Matemática informa que a partir de este año, todos los 14 de marzo se celebrará .

La declaración se hizo pública en la Asamblea General de la UNESCO y fue apoyada por cientos de sociedades e instituciones científicas, entre las que se encontraban la Sociedad Cubana de Matemática y Computación y la Academia de Ciencias de Cuba.

Los matemáticos cubanos preparan múltiples actividades para celebrar este día especial con eventos científicos, seminarios, concursos de conocimiento y competencias de habilidades.

Como cierre de estas actividades, en la Universidad de La Habana se realizará el jueves 19 la segunda parte del Concurso de Profesores de Matemática Luis Davidson y por la tarde la Olimpiada para estudiantes de institutos preuniversitarios Baldomero Valiño.

