Inversión y Universidad

La Habana, Cuba. – En el Congreso Universidad 2020 se realizó el panel Oportunidades para la inversión extranjera en Cuba en el sector de la educación.

Alexei Rodríguez Rodríguez, director general de la Empresa de Intercambio Científico y Educacional, explicó las líneas para la exportación de servicios académicos de posgrado, entre los que se encuentran: doctorados, pasantías, maestrías, diplomados y asesorías.

Dentro de las ofertas de doctorados, se encuentran los de ciencia de la educación y ciencias pedagógicas, mientras que las maestrías se identifican con las líneas de investigación que ha realizado en Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, y de otros problemas identificados por el propio Ministerio.

Por su parte, Iván Barreto, director de Cinesoft, se refirió a los productos audiovisuales que esta empresa produce para las escuelas, y en apoyo a los curriculums vigentes.

