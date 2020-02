Innovación para el desarrollo desde las nuevas universidades

La Habana, Cuba. – Con la aprobación de una declaración final que insta a impulsar acciones estratégicas y presupuestarias para fomentar la innovación, culminó la Primera Reunión de Ministros y altas autoridades de Educación Superior de Iberoamérica.

Celebrada en el contexto del XII Congreso Internacional Universidad 2020, en la reunión se anunció la elaboración de una estrategia para la transformación digital de la Educación Superior de la región, así como acciones para superar la brecha de género.

En declaraciones a Radio Reloj, el ministro cubano José Ramón Saborido, destacó que se cumplieron los propósitos previos a la Cumbre de Jefes de Estado en Andorra, con análisis objetivos y avanzados.

Resaltó que el reconocimiento a la educación en Cuba es muestra de la política del Estado durante 60 años, como una prioridad al alcance de todos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.