Impulsan el vínculo Universidad-Empresa

La Habana, Cuba. – Durante la ceremonia de inauguración este miércoles del Centro de Estudios de Telecomunicaciones e Informática (CETI), en la CUJAE; Jorge Luis Perdomo, ministro de Comunicaciones, expresó que ese centro servirá para fomentar el vínculo universidad-empresa mediante el desarrollo de investigaciones conjuntas de estudiantes y especialistas.

Caridad Anias, directora del CETI, señaló su importancia para la capacitación de especialistas en la rama de telecomunicaciones e informática.

Por su parte, Modesto Gómez, rector de la Universidad, indicó que esa instalación permitirá una integración entre las áreas de conocimientos y su misión estará comprometida con el avance científico sobre la base del desarrollo sostenible.

El nuevo centro dispone, además, de un claustro de profesores que se encargará de entrenar a los estudiantes en el uso de las herramientas que ofrece.

