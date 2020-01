Hacia una mejor enseñanza de la Historia de Cuba y el Marxismo-Leninismo

La Habana, Cuba. – La Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, será sede de la Reunión Nacional para el perfeccionamiento de las disciplinas de Historia de Cuba y Marxismo-Leninismo, durante los días 16 y 17 de enero, informó el Ministerio de Educación Superior.

El programa comenzará con las intervenciones de la Vice Ministra Primera, Martha del Carmen Mesa Valenciano, y Rafael Emilio Cervantes Martínez, Director de Historia y Marxismo-Leninismo del Ministerio de Educación Superior.

Durante las sesiones, se realizará el trabajo en comisiones para el perfeccionamiento de cada asignatura, sobre la base del intercambio de las experiencias de avanzada.

A partir de sus resultados, se presentarán las relatorías por comisiones, que culminarán con la presentación del Asesor de la Vice Ministra Primera, Abel González.

