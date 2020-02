Firman Cuba y España acuerdo de Educación Superior

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Educación Superior, MES, y la Universidad de Alicante, en España, firmaron un nuevo acuerdo para el reconocimiento de doctorados por cada una de las instituciones, y significa un nuevo paso en la internacionalización de la educación.

En ello coincidieron los especialistas y directivos que concurrieron a la firma, celebrada en el contexto del XII Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2020, que sesionará en La Habana hasta mañana.

Según se supo, se trata de un acuerdo específico de co-tutela en el Doctorado en las Ciencias Informáticas, que en la actualidad se desarrolla con la participación de varias instituciones cubanas y la española.

Con el acuerdo, los títulos que se emitirán como resultado de ese doctorado, serán reconocidos por las instituciones de ambos países que formen parte de la iniciativa.

