Estudiantes perfeccionan su labor como profesionales

La Habana, Cuba. – La Educación Técnica y Profesional en Cuba incluye durante el presente curso, un plan de medidas para preparar mejor la fuerza de trabajo que garantizará la respuesta a las necesidades de desarrollo económico y social del país.

A partir de este plan, se perfecciona en las aulas el trabajo metodológico, con la elevación de la calidad de las clases, la vinculación de especialistas de diversos sectores a la enseñanza, y el sistema de trabajo preventivo.

Se ha implementado en las instalaciones que responden a la Educación Técnica y Profesional, una labor educativa en función del cumplimiento del reglamento escolar, fundamentalmente en el uso del uniforme.

Otro paso para el perfeccionamiento de la formación profesional de los jóvenes, es el desarrollo de alternativas para mejorar sus prácticas profesionales, ejemplo de ello son las aulas anexas y los Centros de Producción Docente.

Para perfeccionar la Educación Técnica y Profesional en Cuba, mediante la vinculación de los estudiantes a tareas de producción, se implementan una serie de medidas.

Una de ellas es la incorporación de pelotones de corte de caña mecanizado de 12 politécnicos en igual número de provincias, lo cual ya ha garantizado un sobrecumplimiento de los planes de producción previstos, y resultó en un elevado aporte económico para el país.

También se vinculan los centros politécnicos de la construcción al Programa Producción Local y Ventas de Materiales de la Construcción, para dar respuesta a las necesidades locales de materiales, una de las aristas más apremiantes actualmente.

Igualmente, se lleva a cabo la certificación de saberes, de conjunto con el Mincin, de más de 3 mil personas vinculadas a las áreas de la gastronomía, elaboración de alimentos y servicios de belleza.

