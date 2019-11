Enseñanza de Secundaria Básica en el debate académico

La Habana, Cuba. – Bajo el lema Por una escuela inclusiva, el Taller Internacional de Secundaria Básica se realizará en el Palacio de Convenciones de La Habana del 18 al 22 de noviembre, anunció a Radio Reloj Ricardo Rodríguez Gómez, metodólogo nacional de esa enseñanza.

Añadió que se prevé la asistencia de cerca de 300 delegados cubanos y extranjeros, quienes examinarán trabajos investigativos de avanzada pedagógica en la enseñanza media.

Puntualizó Ricardo Rodríguez Gómez que el Taller Internacional de Secundaria Básica tiene como objetivo garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

Significó que en la cita se desarrollarán temáticas referentes a las tecnologías de la información y las comunicaciones y el papel de los educadores en la sociedad del conocimiento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.