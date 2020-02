En La Habana reunión de ministros de Educación Superior

La Habana, Cuba. – Como parte del XII Congreso Internacional Universidad 2020, se realizará en el Hotel Nacional de Cuba, del 9 al 12 de este mes, la Reunión de ministros y ministras y altas autoridades de Educación Superior.

Directivos del encuentro expresaron a Radio Reloj, que la cita se efectuará como parte la preparación de la XII Cumbre Iberoamericana, que tendrá como sede a Andorra, en noviembre venidero.

Universidad 2020 versará, entre otros temas, sobre la evaluación de la calidad y acreditación de la Educación Superior, el medio ambiente, la energía y el desarrollo sostenible y la formación universitaria de profesionales de la educación.

El Congreso Internacional de Educación Superior cuyo lema es La Universidad y la Agenda 2030 se inaugurará el próximo 10 de febrero en el teatro Carlos Marx de La Habana.

