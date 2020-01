Dedican a Fidel y Martí Consejo Nacional de la FEU

La Habana, Cuba. – Con el propósito de examinar los resultados del primer semestre y las proyecciones del segundo del actual período académico, la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, realizará en La Habana su Consejo Nacional los próximos días 26 y 27.

Mojamed Asís Pérez Caldevilla, miembro del secretariado nacional de la FEU, informó a Radio Reloj que la reunión estará dedicada a Martí y Fidel, y abordará el funcionamiento orgánico y trabajo político e ideológico.

Precisó que la cita tratará, además, el proceso docencia e investigación, las relaciones internacionales, la extensión universitaria, las comunicaciones y elegirá el Consejo Nacional de la FEU para este curso académico.

Como colofón del foro, los asistentes participarán la noche del 27 de enero en la Marcha de las Antorchas, en homenaje al aniversario 167 del natalicio de Martí.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.