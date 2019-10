Cuba, con un palacio para la recreación sana e inteligente

La Habana, Cuba. – El Palacio Tecnológico Finca de los Monos, proyecto de desarrollo local entre la Empresa de Informática y Medios Audiovisuales (CINESOFT), y el gobierno habanero del Cerro, se inaugurará el venidero mes a un costo de más de 14 millones de pesos.

Iván Barreto, director general de la institución, explicó a Radio Reloj, que el plantel se restaura en homenaje a la fundación de La Habana, en su aniversario 500, y contará con 9 salas tecnológicas y juegos múltiples.

Agregó que el Palacio Tecnológico Finca de los Monos tendrá áreas de simuladores integradas contentivas de avión, barco, coche motor ferroviario y un yate con juegos electrónicos y de computación.

Orlando Lazo, director de la Unidad Empresarial de Base de CINESOFT, dijo que de lunes a jueves la instalación se utilizará como escuela y los fines de semana para la recreación de niños, jóvenes y adultos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.