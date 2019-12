Congratulan a metodólogos de Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – Directivos y metodólogos de la Dirección Provincial de Educación en Ciego de Ávila recibieron reconocimientos del Sindicato de la Educación y la Dirección Administrativa.

El doctor Mario Borroto y el Máster Rodolfo Ramírez obtuvieron estímulo por su permanencia en el sector por más de 45 años, mientras ganaron la medalla José Tey los educadores Sulay Monzón y Emilio Plasencia.

En el acto efectuado en el teatro Abdala se congratuló a los profesionales más destacados de las dependencias de la Dirección Provincial de Educación y alcanzaron la medalla de Trabajador Internacionalista Teófilo Pérez, Ruimer Martínez, Irma Rodríguez y Fidel Martínez.

Estudiantes de varias escuelas regalaron un espectáculo cultural a los directivos y metodólogos de Ciego de Ávila ante el esmero con que trabajan para impulsar la calidad del proceso docente educativo en todos los municipios.

