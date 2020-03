Centros escolares a la vanguardia en la prevención del nuevo coronavirus

La Habana, Cuba. – Ante la amenaza que representa el Coronavirus Covid-19, el Ministerio de Educación -MINED-, de Cuba, despliega un conjunto de medidas para prevenir su propagación en los centros escolares.

El MINED, indica en su estrategia, que se deberá anunciar con antelación al Ministerio de Salud Pública -MINSAP-, la llegada de delegaciones procedentes de los países con transmisión confirmada de la Covid-19, para que estos puedan establecer vigilancia epidemiológica sobre los mismos.

Los representantes del sector, deberán participar también en la reunión del grupo de trabajo permanente del MINSAP, para chequear el cumplimiento de las tareas contenidas en el Plan, con todas las Organizaciones involucradas.

Igualmente, evaluarán por el grupo de trabajo central del Ministerio de Educación Superior, aquellos eventos que impliquen asistencia de personal extranjero.

El plan de prevención ante el nuevo Coronavirus del Ministerio de Educación, implica el establecimiento de un plan de acción, encaminado a la prevención y el control de posibles riesgos que pudieran permitir la diseminación de la enfermedad.

Para ello se deberán divulgar en todos los centros, las medidas higiénico-sanitarias a seguir, así como reforzar la vigilancia y detección de posibles enfermos con síntomas respiratorios y febriles.

El plan del MINED también incluye el control actualizado de los colaboradores u otros trabajadores que viajen al extranjero por motivos laborales, que deberán cumplir las medidas de control epidemiológico establecidas en el país.

Se tiene en cuenta también, implementar una estrategia comunicativa para ofrecer información sobre la enfermedad, el autocuidado y la autorresponsabilidad en salud que debe tener la población cubana.

