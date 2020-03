Carreras de Ciclo Corto, atractiva vía de ingreso a la Universidad

Guantánamo, Cuba. – La Universidad de Guantánamo se prepara para el Programa de Educación Superior de Ciclo Corto, que se inicia en el período académico 2020-2021.

Juan Ramón Borges Medina, secretario de la Comisión Provincial de Ingreso, precisó que de las carreras de este tipo disponibles, 95 cupos responden a todos los perfiles pedagógicos.

Entre las novedades se destacan las especialidades de técnicos superiores en Geología y en Explotación y Mantenimiento del Transporte Automotor, las cuales se impartirán en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa y la Universidad de Holguín.

Aunque los aspirantes de estas carreras no precisan asistir y aprobar los exámenes de ingreso, les es conveniente para alcanzar cupo porque estos se otorgan con prioridad a los alumnos de 12 grado en el año de su graduación.

