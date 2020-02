Avanza reparación de obras de la Educación en Matanzas

Matanzas, Cuba . – Como parte del sistema de control a las obras de mantenimiento constructivo de educación en la provincia de Matanzas, se evalúan las tareas en la Universidad y el Instituto Politécnico Ernest Thaelman.

Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en el territorio, insistió en que se controlen los cronogramas de las labores para dar continuidad a las acciones en ambas instituciones educacionales.

En la Universidad de Matanzas se reparan edificios docentes y la Residencia Estudiantil, aunque laboraron en los kioscos de gastronomía en la pintura e iluminación, para dotarlos de mayor confort y variedad de ofertas.

El Instituto Politécnico Ernest Thaelman, avanza en la reanimación, ante el reto como centro formador de técnicos y obreros calificados en la provincia para preparar la fuerza que demandan diversos sectores del territorio.

