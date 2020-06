Anuncian nuevos cambios en el sector educacional

La Habana, Cuba. – A partir de hoy se realizarán nuevas orientaciones televisivas en para las enseñanzas primaria, secundaria básica, pre universitario y la enseñanza técnica y profesional en matemática, español e historia, anunció a Radio Reloj, Marlen Triana Mederos.

La directora general de Educación Básica dijo, que la primera infancia y la formación pedagógica mantendrán las vías televisivas mientras que la educación de jóvenes y adultos ya culminó las actividades.

En el primer y segundo año de las especialidades de técnico de nivel medio de la educación técnica y profesional, las asignaturas de Matemática, Español e Historia cerrarán con la evaluación obtenida en los dos trabajos de control parcial.

El alumnado de las especialidades de obrero calificado de segundo año completarán las prácticas laborales para la obtención de su certificado en 5 semanas y en la sexta realizarán el exámen de calificación para graduarse, una vez que el país retorne a la normalidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.