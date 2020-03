Alma Mater lista para enfrentar a la Covid-19

La Habana, Cuba. – La Universidad de La Habana presentó el plan de prevención y enfrentamiento a la Covid-19, expuso las características del nuevo virus y los factores de riesgo, así como las medidas a adoptar para controlar su proliferación al diagnosticarse en Cuba.

En ese sentido se creó un grupo de trabajo permanente en todas las entidades universitarias encargado de ejecutar y controlar las acciones de prevención y enfrentamiento a esa enfermedad.

El plan de prevención y enfrentamiento a la Covid-19 de la Universidad de La Habana prevé implementar el plan de control para evitar que esa comunidad asista a la entidad con síntomas sospechosos de la enfermedad.

Además, el Alma Mater garantizará el abastecimiento de cloro u otros productos de desinfección y limpieza para asegurar las acciones de higienización con efectividad e implementar un plan de comunicación.

