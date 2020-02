Advierten sobre el fracaso de las políticas neoliberales

La Habana, Cuba. – Hay un sentimiento generalizado de no aceptar más las desigualdades de la globalización neoliberal, afirmó el catedrático Ignacio Ramonet, al intervenir en el Congreso Universidad 2020.

Agregó que el mundo está viviendo un momento trascendental en el que la reflexión y la teoría son más necesarias que nunca y, en el que la obligación de los universitarios es replantearse los cambios que impactan a la sociedad.

Significó Ignacio Ramonet en el Congreso de Educación Superior la importancia de preservar el espacio de libertad de nuestras sociedades para mantener un proyecto democrático que permita construir una sociedad justa y con menos desigualdades.

Precisó que el mundo atraviesa por grandes crisis transversales: el cambio climático, principal amenaza para la sobrevivencia de la humanidad, la migración y la irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Los asistentes al Congreso Universidad 2020 están conscientes del daño que provoca el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, por ello, se hermanan para apoyar los planteles de la Isla, afirmó Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana en México.

Explicó que en la cita comprobó la alta prioridad que le otorga la Revolución a la educación superior, de donde egresan profesionales altamente calificados, y ejemplificó la eficiencia de sus médicos y docentes.

Sara Ladrón de Guevara comentó a Radio Reloj que en el Congreso Universidad 2020 constató la efectividad de las políticas educacionales en Cuba, en aras de lograr una enseñanza de calidad, equitativa e inclusiva.

La rectora de la Universidad Veracruzana subrayó los esfuerzos de Cuba y su pueblo por avanzar a pesar de las limitaciones.

