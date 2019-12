Varadero inmerso en buena temporada turística

Varadero, Cuba. – Con el arribo de un millón y medio de vacacionistas al cierre de 2019, el balneario de Varadero, en Matanzas, prevé una temporada alta con un crecimiento de clientes y más calidad en la prestación de los servicios.

Ivis Fernández Peña, delegada del Ministerio del Turismo en el territorio, explicó que Canadá se mantiene como el principal emisor, seguido de Rusia, el mercado nacional y crecen México y Chile.

En conferencia de prensa en el Hotel Velasco, de Matanzas, Fernández Peña destacó que las acciones de capacitación para la atención a los clientes y el realce de los atributos de la cocina cubana sobresalen en las prioridades del sector.

La venidera Feria Internacional de Turismo, en el Centro de Convenciones Plaza América, motiva la reanimación de ese recinto y el boulevar de las Calles 60 y 62, en la península del norte de Matanzas.

