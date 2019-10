Topan precios de alimentos en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – El Consejo de la Administración en Pinar del Río aprobó a partir de hoy topar los precios de los productos agrícolas, indicación que incluye a comercializadores, carretilleros, mercados de oferta y demanda, organopónicos y otras estructuras.

La disposición de ese órgano, oido el parecer de los especialistas, tiene como propósitos defender a la población de posibles especuladores y proteger a los vendedores honestos, tras considerar las épocas de cosechas.

Para las viandas, por ejemplo, el Consejo de la Administración en Pinar del Río fijó como unidad de medida la libra y es la malanga la que mayor costo tendrá con 7 pesos, en tanto el resto oscila entre 2 y 3 pesos.

Otras particularidades son el ajo desgranado a 30 pesos por libra y el limón criollo a 8, mientras el pan de venta a domicilios será de 5 pesos el salado y 4 el semidulce.

