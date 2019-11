Tabacaleros pinareños en busca de mayor producción

Pinar del Río, Cuba. – Los trabajadores de las fábricas de tabaco torcido que se encuentran en Pinar del Río lograron al cierre de octubre una producción superior a los 4 millones 200 mil habanos, renglón encargado de surtir mercados nacionales y extranjeros.

Entre las marcas a cargo de esos colectivos están el Veguero, Monte Cristi y Hoyo de Monterrey, los cuales son elaborados a mano por torcedores experimentados, entre quienes se destacan también mujeres conocedoras del oficio.

La Paulina Pedroso, Juan Casanueva y Francisco Donatién son las fábricas de tabaco que posee Pinar del Río, cuyos trabajadores en saludo al triunfo de la Revolución aspiran completar los 5 millones de habanos comprometidos con el Estado.

En la provincia, además, se dan pasos integrados a la preindustria tabacalera, mediante la creación de nuevos almacenes destinados a resguardar esa importante materia prima.



