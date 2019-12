Sobrecumplen acopio de miel apicultores matanceros

Matanzas, Cuba. – Más de 2 mil 25 toneladas de miel de abeja aportan los apicultores matanceros, en la vanguardia del país en ese rubro exportable, con énfasis en el sector cooperativo y campesino.

De los 118 productores de ese renglón en la provincia, 45 de ellos sobrepasan los 100 kilogramos por colmenas, al tiempo que destacan los municipios de Los Arabos, Colón, Perico y Pedro Betancourt.

Lorenzo Jesús Falcón, director de la Unidad Apícola de Matanzas, realzó a las Cooperativas de Créditos y Servicios Félix Duque y Wilfredo Díaz, de Jagüey Grande; Victoria de Girón, de Pedro Betancourt y como mejor productor a Rogelio Marcelo Fundora.

Los apicultores yumurinos rompen récord histórico de ese fondo exportable y contribuyen con su quehacer al empeño del territorio de ubicarse como el más productivo del país ante el llamado a la eficiencia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.