Sobre la importación por personas naturales

La Habana, Cuba. – Como anunció el mes pasado la Vicepresidenta Primera de CIMEX, Iset Maritza Vázquez, desde el 11 de marzo está habilitada la Oficina para Trámites de Importación y Acreditación a Clientes, mediante la cual las personas naturales podrán ingresar al país productos que hoy no se comercializan en Cuba.

Estos artículos se adquirirán en moneda libremente convertible, e inicialmente serán productos de electrónica, electrodomésticos, y partes y piezas de la línea automotriz, entre otros.

Los habaneros interesados podrán acreditarse como clientes en el Edificio Sierra Maestra, mientras quienes vivan en provincia lo harán en las Gerencias Comerciales de las Sucursales Territoriales de CIMEX.

El grupo importador tendrá 15 días hábiles para presentarle una oferta al cliente, y la entrega dependerá del origen de la mercancía y las condiciones de su contratación.

