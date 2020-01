Sindicalistas habaneros debaten sobre economía

La Habana, Cuba.- Ulises Guilarte de Nacimento, miembro del Buró político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, participa en las deliberaciones de la asamblea de balance anual de la CTC en La Habana, cuyo tema central es la economía del país y el apoyo del movimiento sindical.

En la lectura del informe, Luis Castañedo Smith, secretario general de la CTC en la capital, brindó un amplio informe sobre la labor de la organización en apoyo al cumplimento a los planes productivos de la provincia.

Dirigentes sindicales habaneros de los sectores de industrias, transporte y puertos, ligera y construcción expusieron los resultados del pasado año y las perspectivas para el 2020.

En la asamblea de balance del movimiento sindical en La Habana se abordan, además, temas relacionados con la sustitución de importaciones, el desarrollo de las exportaciones y el ahorro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.