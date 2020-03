Repensar la producción de alimentos desde la industria cubana

La Habana, Cuba. – Hace unos días, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, insistía en romper con la mentalidad importadora, llamando a examinar lo que demanda la gente y a transformar nuestra materia prima en alimentos con calidad.

Como parte del programa de desarrollo hasta 2030, en el pasado año la Industria Alimentaria proyectó inversiones dirigidas a continuar con el proceso de modernización de sus fábricas, incorporando de manera progresiva la automatización en sectores relevantes.

Con ello, explicó el titular del organismo Manuel Sobrino, se favorecieron las ramas lácteas, cárnicas, conservas de frutas y vegetales, confitería, y otros.

El cumplimiento del plan de inversiones en 2019 posibilitó ejecutar acciones para mejorar las condiciones de la industria alimentaria, entre las que destacala remodelación de la fábrica de helados Coppelia.

